Governador convoca mais 57 agentes para o Sistema Socioeducativo de MT

O governador Mauro Mendes convocou mais 57 agentes para atuar no Sistema Socioeducativo de Mato Grosso, sendo 30 mulheres e 27 homens. A nomeação foi assinada nesta terça-feira (20/5), junto com o secretário de Justiça, delegado Vitor Hugo. “Esses 57 novos profissionais nomeados vão tomar conta dos adolescentes infratores que infelizmente cometem crimes e precisam receber a tutela do estado”, relatou o governador.

