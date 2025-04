Governador critica conversa fiada de países desenvolvidos: “Prometeram bilhões e não entregaram nada”

Momento MT |Do R7

Em entrevista à Jovem Pan News, o governador Mauro Mendes criticou a conduta dos países desenvolvidos que continuam aumentando a emissão de carbono na atmosfera. De acordo com o governador, os países de primeiro mundo têm intensificado a emissão de gases poluentes, o que contribui para o agravamento das mudanças climáticas no planeta. Mas, ainda assim, querem “apontar o dedo” para o Brasil, inclusive com discurso de “desmatamento zero” – independentemente de ser legal ou ilegal. “Os países desenvolvidos continuam aumentando a queima de carvão, aumentando a queima de combustíveis fósseis e querendo que o Brasil e alguns países paguem essa conta”, registrou, na entrevista exibida nesta semana.

Para saber mais sobre as críticas do governador e a situação ambiental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: