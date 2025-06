Governador de MT ressalta investimentos em Cultura e Esporte na abertura de Encontro Estadual O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ressaltou os investimentos do Estado em Cultura e em Esporte, durante a abertura oficial... Momento MT|Do R7 24/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ressaltou os investimentos do Estado em Cultura e em Esporte, durante a abertura oficial do Encontro Estadual de Gestores dos dois setores, realizada nessa segunda-feira (23.6), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. “Mais do que preservar valores da cultura e do esporte, nós estamos transformando esses valores para construir uma sociedade melhor. Durante muito tempo, a Cultura e o Esporte em Mato Grosso não tinham nenhuma prioridade. Que bom que esse tempo passou. Hoje, o cenário é outro. Com muita responsabilidade, investimos nesses últimos anos mais de R$ 400 milhões no esporte e na cultura”, declarou o governador. Para mais detalhes sobre os investimentos e o evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Bombeiros extinguem incêndio causado por geladeira em residência

Várzea Grande sedia encontro e reforça compromisso com agricultura familiar e alimentação escolar

PF prende passageira por tráfico de drogas no aeroporto de Tabatinga