Governador de SP destaca trabalho de Mauro Mendes: “Uma inspiração, sou fã”

REUNIÃO EM MT Tarcísio de Freitas veio a Mato Grosso e se reuniu com lideranças políticas locais. Durante visita a Mato Grosso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o trabalho realizado pelo governador Mauro Mendes é “uma inspiração”. Tarcísio participou de um almoço, neste sábado (19/7), que contou com a presença de diversas lideranças políticas locais e nacionais, além de grandes empresários.

