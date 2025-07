Governador decide “congelar” preço do Fethab de 2025 O governador Mauro Mendes anunciou o congelamento do valor do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) neste ano, ação que...

