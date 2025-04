Governador defende foco em eficiência para derrotar a “burrocracia”

O governador Mauro Mendes defendeu que o Governo de Mato Grosso, os Poderes e a classe produtiva foquem em eficiência para derrotar a “burrocracia” que tem atrasado o desenvolvimento do país. Mauro participou, na manhã desta terça-feira (22/4), do lançamento do projeto “Custo Mato Grosso”, que faz parte do Movimento Mato Grosso Competitivo – composto por várias entidades públicas e privadas.

Saiba mais sobre as propostas do governador e como elas podem impactar o desenvolvimento do estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: