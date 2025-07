Governador destaca confiança na Prefeitura de Cuiabá anuncia investimentos

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, foi recebido nesta quinta-feira (10) no Palácio Paiaguás pelo governador Mauro Mendes, em uma reunião que contou também com a presença do vice-governador Otaviano Pivetta, do secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, e do chefe de gabinete da Prefeitura de Cuiabá, Willian Campos. A agenda institucional reforçou a continuidade do diálogo entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com foco em obras estruturantes e parcerias em áreas estratégicas para melhorar a qualidade de vida da população cuiabana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre os investimentos em Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT: