Governador destaca importância do trabalho das forças de Segurança na redução dos índices de criminalidade em MT O governador Mauro Mendes afirmou que os investimentos recordes do Estado e a atuação dos servidores das forças de Segurança foram...

O governador Mauro Mendes afirmou que os investimentos recordes do Estado e a atuação dos servidores das forças de Segurança foram fundamentais para a redução dos principais índices de criminalidade do estado. Mauro apresentou, nesta quarta-feira (16/7), o balanço parcial dos resultados do programa Tolerância Zero contra as facções criminosas. Os dados mostraram forte redução dos crimes em Mato Grosso, tanto em relação ao ano passado, quanto numa série histórica iniciada em 2015.

Para mais detalhes sobre os resultados e as ações do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: