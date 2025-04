Governador destaca melhoria no trânsito para mais de 100 mil moradores de Cuiabá e VG O governador Mauro Mendes afirmou que a Ponte do Atalaia, entregue nesta sexta-feira (24/4), vai melhorar o trânsito para mais de 100...

O governador Mauro Mendes afirmou que a Ponte do Atalaia, entregue nesta sexta-feira (24/4), vai melhorar o trânsito para mais de 100 mil moradores de Cuiabá e Várzea Grande que passam pela região. A ponte, que recebe o nome de Sarita Baracat (personalidade histórica da política de Mato Grosso), liga a região do Parque Atalaia, em Cuiabá, com o Parque do Lago, em Várzea Grande. Com 392 metros, a estrutura também recebeu 3,92 quilômetros de acesso asfaltado, além de todo o trajeto iluminado por lâmpadas de LED.

