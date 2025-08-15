Governador destaca papel do Poder Público no desenvolvimento socioeconômico das cidades, em MBA do TCE-MT Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT O 10º módulo do MBA em Gestão de Cidades abordou Processo Decisório no Poder Executivo. Clique aqui...

O papel determinante do Poder Público na construção de cidades que oferecem condições socioeconômicas favoráveis foi enfatizado pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, na aula magna do MBA em Gestão de Cidades, promovida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), nesta sexta-feira (15). Com o tema “Processo Decisório no Poder Executivo”, o 10º módulo da pós-graduação contou ainda com a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, e do secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo.

Para mais detalhes sobre as declarações do governador e a importância do MBA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: