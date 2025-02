Governador e cacique Raoni pedem autorização para fazer asfalto em área indígena Em reunião com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, o governador Mauro Mendes e o cacique Raoni Metuktire pediram apoio do órgão... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 18h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em reunião com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, o governador Mauro Mendes e o cacique Raoni Metuktire pediram apoio do órgão na liberação de licenças para o asfalto na MT-322, na região do Xingu. A reunião ocorreu nesta quinta-feira (06.2). O trecho liga a região Norte de Mato Grosso ao Araguaia, e Raoni pede que o asfalto chegue até à beira do rio.

Para saber mais sobre essa importante questão que afeta a comunidade indígena, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Alessandro Vieira assume Procuradoria Parlamentar

Bombeiros realizam corte emergencial de árvore em sítio

Foragido por roubo em Alagoas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá