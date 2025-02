Governador e primeira-dama cumprem agenda em Campo Verde e Carlinda nesta sexta-feira (21)

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes estarão em Campo Verde e Carlinda para agendas de vistorias, inaugurações, assinatura de ordem de serviço e lançamentos de novo empreendimento habitacional. Às 7h30, em Campo Verde, Mauro e Virginia Mendes, com a comitiva, farão vistoria em obras de asfaltamento da pista do aeroporto municipal, com investimento de R$ 5,4 milhões, por meio de convênio com o município.

