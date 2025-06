Governador e primeira-dama participam da abertura oficial do Encontro de Gestores de Cultura e Esporte de MT nesta segunda (23) A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) realiza, nesta segunda-feira (23.6), a abertura oficial do Encontro de Gestores...

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) realiza, nesta segunda-feira (23.6), a abertura oficial do Encontro de Gestores de Cultura e Esporte de Mato Grosso. Com a presença do governador Mauro Mendes e da primeira-dama Virgínia Mendes, a solenidade ocorre às 17h30, no auditório do Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

