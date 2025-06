Momento MT |Do R7

Governador em exercício destaca investimentos de MT: “Estamos trabalhando para formar a maior brigada de combate a incêndios do país” O governador em exercício Otaviano Pivetta destacou, nesta segunda-feira (16.6), os investimentos estratégicos do Governo de Mato Grosso...

O governador em exercício Otaviano Pivetta destacou, nesta segunda-feira (16.6), os investimentos estratégicos do Governo de Mato Grosso na prevenção e combate a incêndios florestais. A declaração foi feita durante a abertura do Forest Fire 2025, congresso internacional inédito no Brasil que reúne especialistas de 10 países, pesquisadores e comandantes dos Corpos de Bombeiros dos 27 estados. O evento ocorre em Cuiabá, entre os dias 16 e 18 de junho.

Para mais detalhes sobre os investimentos e a importância da brigada de combate a incêndios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: