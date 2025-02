Governador entrega medicamentos para a Saúde de Cuiabá O governador Mauro Mendes e o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, entregaram na manhã deste sábado (18.1) novos medicamentos... Momento MT|Do R7 18/01/2025 - 14h06 (Atualizado em 18/01/2025 - 14h06 ) twitter

O governador Mauro Mendes e o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, entregaram na manhã deste sábado (18.1) novos medicamentos para a Secretaria de Saúde de Cuiabá. Foram disponibilizados 15 mil soros de 500 ml, 200 unidades de água para injeção e 150 injeções de 500 ml. “O prefeito Abílio nos pediu uma ajuda emergencial para medicamentos que estavam em falta, e viemos acompanhar o carregamento dos medicamentos para auxiliar o município. Trabalhando juntos, com certeza, vamos dar um jeito de organizar essa saúde. Estou confiando muito nos prefeitos de que, trabalhando com seriedade e honestidade, a gente consegue fazer as coisas acontecerem”, afirmou o governador Mauro Mendes, acompanhado do prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande. Para mais detalhes sobre essa importante entrega de medicamentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sabrina Sato brilha em ensaio da Gaviões da Fiel: ‘Da lua de mel para o ensaio’

