Governador está bem e segue em observação na Santa Casa A Secretaria de Estado de Comunicação informa que o governador Mauro Mendes sofreu um pequeno acidente enquanto vistoriava as obras...

A Secretaria de Estado de Comunicação informa que o governador Mauro Mendes sofreu um pequeno acidente enquanto vistoriava as obras no Parque Novo Mato Grosso, neste domingo (31.8). Ele está bem, passa por exames e segue em observação no Hospital Estadual Santa Casa.

Saiba mais sobre a situação do governador e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: