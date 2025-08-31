Logo R7.com
Governador está bem e segue em observação na Santa Casa

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Comunicação informa que o governador Mauro Mendes sofreu um pequeno acidente enquanto vistoriava as obras no Parque Novo Mato Grosso, neste domingo (31.8). Ele está bem, passa por exames e segue em observação no Hospital Estadual Santa Casa.

