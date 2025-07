Governador faz balanço do programa Tolerância Zero e entrega pistolas a policiais penais O governador Mauro Mendes e os secretários de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, e de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato, farão...

O governador Mauro Mendes e os secretários de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, e de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato, farão o balanço de sete meses do programa Tolerância Zero contra as facções criminosas, nesta quarta-feira (16.7), a partir das 8 horas, no Palácio Paiaguás. Também serão entregues 1.950 pistolas Glock para policiais penais, em um investimento R$ 3,8 milhões.

