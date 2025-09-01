Governador ficará mais 12 horas sob observação no Hospital Estadual Santa Casa O governador Mauro Mendes ficará mais 12 horas para observação hospitalar, conforme boletim médico do Hospital Estadual Santa Casa,...

O governador Mauro Mendes ficará mais 12 horas para observação hospitalar, conforme boletim médico do Hospital Estadual Santa Casa, unidade na qual está internado. Segundo o boletim médico, o governador está estável do ponto de vista clínico, orientado em tempo e espaço, comunicativo, apresentando apenas um quadro de dor leve.

