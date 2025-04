Governador inaugura Comando da PM, vistoria obra na BR-163 e participa da abertura da Norte Show

O governador Mauro Mendes estará em Sinop, nesta segunda-feira (14.4), para a inauguração da nova sede do Comando Regional da Polícia Militar e para participar da abertura da Feira Norte Show. Mauro Mendes e comitiva chegam ao município às 15 horas. Em seguida, às 16h, o governador e demais autoridades vão inaugurar a nova sede do Comando Regional da PM no município. O atendimento à imprensa será no local, logo após a solenidade. Às 17h30, ele vistoria as obras de construção de um viaduto na BR-163 e, às 18h, participa abertura da Norte Show.

