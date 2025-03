Governador inaugura sede da Politec e assina ordem de serviço para duplicar novo trecho da BR-163

O governador Mauro Mendes estará em Lucas do Rio Verde, na segunda-feira (24.3), para inaugurações e assinatura da ordem de serviço para início das obras de duplicação da BR-163, entre Lucas e Sorriso. Às 14 horas, Mauro Mendes participa da inauguração da sede do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), que oferece cursos de qualificação profissional para a população.

