Governador Mauro Mendes e prefeito Miguel Vaz inauguram oficialmente a Politec de Lucas do Rio Verde

Parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura de Lucas do Rio Verde garantiu ao município a instalação de uma unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a 18ª implantada no estado. A entrega oficial foi realizada na tarde de hoje (24), com a presença do governador Mauro Mendes, vice-governador Otaviano Pivetta, secretário de Estado de Segurança Pública Coronel Roveri, o prefeito Miguel Vaz, vice-prefeito Joci Piccini e outras autoridades.

