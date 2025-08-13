Governador Mauro Mendes ministra aula magna do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira
O 10º módulo do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT, que será realizado a partir das 8h30 desta sexta-feira (15), no auditório da Escola Superior de Contas, contará com aula magna do governador do Estado, Mauro Mendes, que abordará o tema “Processo Decisório no Poder Executivo”.
