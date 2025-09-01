Governador Mauro Mendes permanece sob observação após acidente em obra do Parque Novo Mato Grosso O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), continuará internado por pelo menos mais 12 horas em observação no Hospital...

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), continuará internado por pelo menos mais 12 horas em observação no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, após sofrer um acidente neste domingo (31) durante vistoria nas obras do Parque Novo Mato Grosso. A informação foi confirmada por meio de boletim médico oficial, divulgado no início da tarde.

