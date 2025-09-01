Governador Mauro Mendes recebe alta e vai continuar tratamento em casa O governador Mauro Mendes recebeu alta do Hospital Estadual Santa Casa e já está em casa. Ele foi internado após ter sofrido uma queda...

O governador Mauro Mendes recebeu alta do Hospital Estadual Santa Casa e já está em casa. Ele foi internado após ter sofrido uma queda no Parque Novo Mato Grosso, quando vistoriava obras, na manhã de domingo (31). Mauro Mendes ficou internado em observação, em decorrência de ter fraturado quatro costelas. Na manhã desta segunda-feira (1°) ele passou por novos exames que apontaram, segundo o relatório médico, que não teve “piora no quadro geral”, confirmando os mesmos achados do exame feito na manhã de domingo.

