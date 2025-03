Governador Mauro Mendes recebe mérito ‘O Semeador’ durante Show Safra A programação do Show Safra, nesta segunda-feira (24), foi marcada pela entrega do mérito ‘O Semeador’. O homenageado deste ano foi...

A programação do Show Safra, nesta segunda-feira (24), foi marcada pela entrega do mérito ‘O Semeador’. O homenageado deste ano foi o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, em reconhecimento ao seu trabalho em prol do desenvolvimento econômico, social e do agronegócio no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante homenagem!

Leia Mais em Momento MT: