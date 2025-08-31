Governador Mauro Mendes sofre acidente durante vistoria em obras do Parque Novo Mato Grosso
O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), sofreu um acidente neste domingo (31) enquanto realizava uma vistoria nas obras do Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. De acordo com informações confirmadas pela Secretaria de Comunicação do Estado, o governador está consciente, passa por exames e permanece em observação no Hospital Estadual Santa Casa, também na capital. Leia Mais em Momento MT:
