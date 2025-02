Governador: “MT tem praticamente três vezes menos desemprego que a média nacional” O governador Mauro Mendes destacou que Mato Grosso, além de ser o estado com a menor taxa de desemprego do país, registra praticamente...

O governador Mauro Mendes destacou que Mato Grosso, além de ser o estado com a menor taxa de desemprego do país, registra praticamente três vezes menos desocupação que a média nacional. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o chefe do executivo estadual pontou que Mato Grosso teve 2,6% de desemprego em 2024, enquanto a média do país é de 6,6%.

