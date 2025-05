Governador participa dos primeiros treinos do Campeonato Brasileiro de Motocross O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, participou dos primeiros treinos dos pilotos da 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross... Momento MT|Do R7 24/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 19h55 ) twitter

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, participou dos primeiros treinos dos pilotos da 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross nesta sexta-feira (23.5). Na ocasião, ele disse que a pista do Parque Novo Mato Grosso, onde ocorre o campeonato, tem estrutura de padrão internacional e posicionará Mato Grosso como referência para grandes eventos do esporte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes do evento!

