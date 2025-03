Governador: “Precisamos ensinar nossos filhos que mulher não pode ser desrespeitada, agredida ou morta por motivo algum”

O governador Mauro Mendes, em vídeo divulgado nas redes sociais neste sábado (08.3), fez um apelo aos pais e mães para que ensinem aos seus filhos, desde pequenos, a respeitarem as mulheres. Fazendo alusão ao Dia Internacional da Mulher, Mauro destacou a triste realidade dos casos de violência contra a mulher no Brasil e em Mato Grosso. A cada seis horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país.

