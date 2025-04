Governador publica edital para 1.500 vagas de professor na Seduc

O governador Mauro Mendes publicou o edital que prevê a contratação de 1.500 professores da Educação Básica para a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). A assinatura do edital ocorreu na tarde desta terça-feira (1.4), durante a 2ª Convenção dos Diretores do Estado de Mato Grosso. O edital do concurso, que é na modalidade cadastro de reserva, será publicado no Diário Oficial de quarta-feira (2.4). A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a responsável pela realização da prova.

