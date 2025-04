Governador sanciona lei que autoriza Hospital Albert Einstein a gerir o Hospital Central O governador Mauro Mendes sancionou, nesta quarta-feira (16/4), a lei que autoriza o Hospital Israelita Albert Einstein a gerir o Hospital... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h06 ) twitter

O governador Mauro Mendes sancionou, nesta quarta-feira (16/4), a lei que autoriza o Hospital Israelita Albert Einstein a gerir o Hospital Central em Cuiabá. A legislação foi aprovada pela Assembleia Legislativa e, com isso, a unidade passa a ter o mesmo padrão de qualidade de atendimento e de procedimentos do Einstein, considerado o melhor hospital do país e o 22º melhor do planeta.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

