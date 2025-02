Governador vai vetar projeto de lei que alterava sistema ambiental de MT O governador Mauro Mendes anunciou nesta segunda-feira (20.1) que irá vetar integralmente o Projeto de Lei Complementar (PLC) 18/2024... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 20/01/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador Mauro Mendes anunciou nesta segunda-feira (20.1) que irá vetar integralmente o Projeto de Lei Complementar (PLC) 18/2024, aprovado pela Assembleia Legislativa e que alterava o sistema ambiental do Estado. “Após ver o parecer técnico e ouvir os setores, decidi vetar 100% o projeto. Vamos constituir um grupo de trabalho nos próximos dias e, em até 90 dias, apresentaremos um novo projeto de lei, consistente, técnico, que respeite as legislações ambientais do país e traga mais segurança jurídica na interpretação e aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Estado”, explicou o governador. Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Xanddy e Carla Perez posam agarradinhos em camarim e esbanjam simpatia: ‘Rj’

Bando de assaltantes de banco tinha R$ 320 mil em espécie

Comissões tratam início do planejamento para 2025