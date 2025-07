Governador, vice e prefeito articulam novas obras para Cuiabá

Momento MT |Do R7

O governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta articularam a viabilização de novas obras para Cuiabá durante reunião com o prefeito Abílio Brunini, nesta quinta-feira (10.7). Na reunião, que também contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, Mauro destacou que somente de obras em andamento, o Estado tem mais de R$ 3 bilhões investidos na Capital.

