Governador vistoria obra de mais uma ponte ligando Cuiabá a Várzea Grande

O governador Mauro Mendes vistoriou, na manhã desta terça-feira (18/3), as obras da ponte do Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande. De acordo com Mauro, a ponte está “praticamente pronta” e, junto com as demais obras no Rodoanel, vai melhorar muito o trânsito na baixada cuiabana. “Se Deus quiser e a empreiteira andar bem, a obra vai ficar pronta no final do ano e vai melhorar muito essa logística entre Cuiabá e Várzea Grande, de quem chega ali pela BR-163, podendo acessar já por todos os bairros, pela MT-010, acessar Chapada dos Guimarães, por essa nova logística que está sendo construída aqui”, declarou. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, que também acompanhou a vistoria, destacou que o Governo do Estado tem feito grandes investimentos no município. Também acompanharam a visita o deputado estadual Fabio Tardin e os secretários de estado Fabio Garcia (Casa Civil) e Laice Souza (Comunicação).

