Governistas criticam TCU por suspender recursos do Pé-de-Meia; oposição quer CPI sobre o programa Deputados governistas criticaram decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que suspendeu a execução de R$ 6 bilhões do programa...

Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share