Governo afirma que licitação para construção de nova escola em Rondonópolis terá início nos próximos dias

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Thiago Silva (MDB), garantiu um importante passo para a construção da escola estadual no bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis. Em reunião com o secretário estadual de Educação, Alan Porto, no dia 16, em Cuiabá, o parlamentar reforçou a urgência da obra, que beneficiará as famílias do Alfredo de Castro, Residencial Celina Bezerra e regiões adjacentes.

