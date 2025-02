Governo alinha projetos e investimentos para reconstrução de Cuiabá O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, reafirmou o compromisso do Governo do Estado com a reconstrução de Cuiabá durante uma... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 20h06 ) twitter

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, reafirmou o compromisso do Governo do Estado com a reconstrução de Cuiabá durante uma reunião com o prefeito da Capital, Abilio Brunini, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (28.2). O encontro teve como objetivo alinhar projetos e investimentos, reforçando a parceria entre o Estado e o município para transformar a cidade e melhorar a qualidade de vida da população.

