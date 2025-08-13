Logo R7.com
Governo anuncia pacote de R$ 30 bilhões para apoiar exportadores afetados pelo tarifaço

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (13.08) um pacote emergencial para mitigar os impactos das tarifas de 50% aplicadas pelos...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (13.08) um pacote emergencial para mitigar os impactos das tarifas de 50% aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Chamado de “Plano Brasil Soberano”, o conjunto de medidas prevê R$ 30 bilhões em crédito para empresas prejudicadas, além de compras governamentais de mercadorias que perderem espaço no mercado externo e ações para abertura de novos mercados.

Para mais detalhes sobre as medidas e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

