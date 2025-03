Governo apoia realização da primeira feira da indústria de Mato Grosso

Momento MT |Do R7

A Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) lançou na noite de quinta-feira (27.3) a Expoind Mato Grosso – Feira de Negócios da Indústria. O evento, que marca os 50 anos da indústria no Estado, conta com o apoio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Saiba mais sobre este evento inovador e seu impacto na indústria local consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: