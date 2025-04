Governo assina cooperação para oito novas unidades do Corpo de Bombeiros em MT O governador Mauro Mendes assinou, nesta quinta-feira (10.4), termos de cooperação com oito prefeituras municipais para a implantação... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 19h10 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h10 ) twitter

O governador Mauro Mendes assinou, nesta quinta-feira (10.4), termos de cooperação com oito prefeituras municipais para a implantação de novas unidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT). Com essa ampliação, o Estado passará a contar com 31 unidades operacionais da corporação.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela impactará a segurança pública em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

