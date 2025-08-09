Governo busca novos mercados para compensar impactos da tarifaço
Com a entrada em vigor da tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o Governo do Tocantins tem intensificado...
Com a entrada em vigor da tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o Governo do Tocantins tem intensificado esforços para minimizar os prejuízos que a medida impõe ao estado, que é um importante produtor nacional de carne bovina, soja e milho. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre as estratégias do governo para enfrentar essa situação! Leia Mais em Momento MT:
Com a entrada em vigor da tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o Governo do Tocantins tem intensificado esforços para minimizar os prejuízos que a medida impõe ao estado, que é um importante produtor nacional de carne bovina, soja e milho.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre as estratégias do governo para enfrentar essa situação!
Leia Mais em Momento MT: