Governo convoca mais 30 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar O Governo de Mato Grosso convocou mais 30 candidatos classificados no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso...

Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share