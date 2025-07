Governo cria força tarefa para tentar evitar prejuízo de R$ 32 bilhões O governo federal montou uma força-tarefa envolvendo os ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h38 ) twitter

O governo federal montou uma força-tarefa envolvendo os ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e das Relações Exteriores para definir medidas capazes de minimizar os impactos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos agrícolas brasileiros. A decisão norte-americana, que entra em vigor em primeiro de agosto, ameaça exportações estratégicas e pode gerar um prejuízo bilionário estimado em R$ 32,4 bilhões para o Brasil, com reflexos diretos no agronegócio. Para saber mais sobre as medidas que o governo está tomando, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Setor produtivo pede que Presidente sancione integralmente novo marco do licenciamento

