Governo de Mato Grosso abre edital de seleção para agricultores familiares acessarem recursos do FUNDAAF A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) lançou o Edital de Chamamento Público nº 002/2025, nesta terça-feira (8.7), com... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) lançou o Edital de Chamamento Público nº 002/2025, nesta terça-feira (8.7), com objetivo de selecionar agricultores familiares e integrantes de povos e comunidades tradicionais para concessão de auxílio financeiro do Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (FUNDAAF), na modalidade Inclusão Rural. Com investimento total de R$ 21,4 milhões, a expectativa é beneficiar até 3.566 famílias em todo o estado. Cada proponente selecionado poderá acessar até R$ 6 mil, em parcela única e com 100% de subsídio não reembolsável, para fomentar a produção por meio da aquisição de insumos, equipamentos, serviços, infraestrutura, tecnologias e agregação de valor à produção. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como participar acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Perde validade medida provisória que liberou saldo retido do FGTS

Embrapa cria tecnologia que usa satélites para ajudar produtor

Safra de soja 25/26 deve alcançar 48,5 milhões de toneladas, diz Imea