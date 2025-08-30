Logo R7.com
Governo de Mato Grosso entrega nova sede do Lacen nesta segunda-feira (1º)

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Governo de Mato Grosso entrega, nesta segunda-feira (1º.9), a nova sede do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Cuiabá, a partir das 17h. O evento contará com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

