Governo de Mato Grosso entrega nova sede do Lacen nesta segunda-feira (1º)
O Governo de Mato Grosso entrega, nesta segunda-feira (1º.9), a nova sede do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Cuiabá...
O Governo de Mato Grosso entrega, nesta segunda-feira (1º.9), a nova sede do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Cuiabá, a partir das 17h. O evento contará com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Leia Mais em Momento MT:
O Governo de Mato Grosso entrega, nesta segunda-feira (1º.9), a nova sede do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Cuiabá, a partir das 17h. O evento contará com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Momento MT: