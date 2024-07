Governo de Mato Grosso finaliza asfaltamento da MT-413 e garante acesso a Santa Terezinha

O Governo de Mato Grosso terminou as obras de asfaltamento da MT-413, rodovia que liga o município de Santa Terezinha até a BR-158. Com isso, o município, que está localizado a mais de 1.200 km de distância de Cuiabá, deixa de estar isolado e passa a ser acessado por uma via asfaltada.

