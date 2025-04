Governo de Mato Grosso firma contrato com Hospital Albert Einstein para gestão do Hospital Central, em Cuiabá O Governo de Mato Grosso assina nesta terça-feira (22), às 17h30, um contrato com o Hospital Israelita Albert Einstein para a gestão...

O Governo de Mato Grosso assina nesta terça-feira (22), às 17h30, um contrato com o Hospital Israelita Albert Einstein para a gestão do Hospital Central, em Cuiabá. A cerimônia será realizada no salão Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, e contará com a presença do governador Mauro Mendes, do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, e do presidente do Einstein, Sidney Klajner. Após a assinatura, os representantes participarão de coletiva de imprensa para detalhar essa nova parceria.

