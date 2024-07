Governo de Mato Grosso investe na infraestrutura da Transpantaneira

O Governo de Mato Grosso está construindo a maior ponte de concreto da rodovia Transpantaneira (MT-060), principal rota de acesso ao Pantanal mato-grossense. Com 120 metros de extensão, a ponte sobre o Rio Figueira faz parte do trabalho da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) para eliminar todas as pontes de madeira da estrada parque.

