Governo de Mato Grosso lamenta falecimento do presidente do Ipem O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado (Ipem), Carlos Alberto Lopes... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h37 )

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado (Ipem), Carlos Alberto Lopes Régis, na noite dessa quinta-feira (5.6). Régis tinha 65 anos e foi vítima de um infarto fulminante. "Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do Régis, um servidor de carreira do Governo do Estado, que deixou uma grande contribuição. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos e desejamos que Deus dê força e consolo aos corações enlutados", manifestaram o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes.

