Governo de Mato Grosso lança edital Bolsa Atleta 2024 com investimento de mais de R$ 5 milhões

O Governo de Mato Grosso lançou, nesta terça-feira (16.07), o edital Bolsa Atleta 2024 do programa Olimpus MT, gerido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). As inscrições começam a partir das 0h desta quarta-feira (17.07) e seguem até às 0h do dia 5 de agosto, de maneira exclusivamente eletrônica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.